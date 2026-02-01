ТСН в социальных сетях

Политика
88
Поддерживает ли Италия ускоренное вступление Украины в ЕС: ответ главы МИД

Италия готова поддержать Украину в процессе вступления в ЕС, но сначала страна будет фокусироваться на стабильности и безопасности Балканского региона.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Таяни

Таяни / © Associated Press

Италия поддерживает вступление Украины в Евросоюз, однако первостепенное внимание страна уделяет Балканам. Как отметил глава МИД Италии Антонио Таяни, у страны есть обязательства перед регионом.

Об этом министр иностранных дел Италии сказал в интервью Corriere della Sera.

Позиция Италии по отношению к Украине

Таяни подчеркнул, что Италия поддерживает интеграцию Украины в ЕС. Впрочем, Балканские страны остаются приоритетом. По словам политика, с марта в Риме запланирована встреча «Друзей Балкан», а 1 апреля состоится совместный визит в Белград с немецким министром Вадефулем, чтобы выразить обеспокоенность ситуацией в Сербии.

«Мы поддержим Украину, которой нужно достичь прогресса», — подчеркнул Таяни.

Ранее Орбан заявил о «тайном плане» Брюсселя в кратчайшие сроки принять Украину в ЕС. Дедлайн — 2027 год.

«Они хотят принять Украину в 2027 году. Это потому, что они хотят предоставить Украине деньги из бюджета, семилетнего европейского бюджета, начинающегося в 2028 году. Это значит, что эти деньги будут отобраны у нас, центральноевропейцев», — заявил венгерский премьер.

