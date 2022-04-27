Поддерживает войну против Украины: бывший друг Путина рассказал, кто должен был стать преемником диктатора РФ

Нынешнюю главу Совета федерации РФ, которая родом из Хмельницкой области, Валентину Матвиенко готовили в преемники Владимира Путина.

Владимир Путин сам предложил Валентине Матвиенко, которая поддерживает агрессивную политику главы Кремля и войну против Украины, стать его преемницей, но это должно быть на его условиях.

Об этом рассказал бывший друг российского диктатора Сергей Пугачев в интервью Олесе Бацман.

"Валю я знаю очень хорошо. Валентина в свое время была преемником Путина... Она была самым вероятным преемником еще до Медведева и Сергея Иванова. Она была тогда губернатором Санкт-Петербурга. Путин действительно ее пригласил, поговорил, предложил стать преемником, а потом, когда он ей скажет – через четыре года или четыре месяца, – она (должна уйти. – Ред.)”, – рассказал Пугачев.

По его словам, Матвиенко на тот момент не была замешана в коррупции.

"Валентина, при всех ее изменах и прочем, в отличие от всей этой команды Путина, — человек решительный. Никаких коррупционных (заявлений) я никогда лично не слышал от нее. Я уверен, что путинская команда ее забанила как преемника... Я помню Люди пришли в том числе и ко мне и сказали: "Скажи Володе, что Матвиенко всему городу рассказала, что она будущий президент, мол, давайте, выстраивайтесь в очередь, сейчас начнется раздача". Это, конечно, было не так. Она просто их не устраивала, потому что он не очень покладистый человек", — отметил он.

Напомним, бывший друг Путина поделился деталями о здоровье российского диктатора.

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