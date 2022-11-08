Поддерживают ли российские элиты Путина в войне с Украиной: оппозиционер назвал процент нелояльных

По мнению Ильи Пономарева, российские власти даже более оппозиционно настроены против действий Путина, чем простые граждане.

Около 90% российских элит не воспринимают и не поддерживают войну в Украине.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, передает FREEДОМ.

"Важнейшая задача на этом этапе — чтобы в России увидели альтернативу. Потому что когда-то у Ленина было определение революционной ситуации: “Верхи не могут, низы не хотят”. Это все помнят, но все забыли, что там есть еще треть часть этого определение революционной ситуации – наличие революционной альтернативы. То есть наличие ответа на вопрос: если не Путин, то кто, если не Путин, то что", — отметил Пономарев.

По его словам, российские власти даже более оппозиционно настроены против действий Путина, чем простые граждане.

"Уровень неприятия войны, боевых действий — 90%", — считает политик.