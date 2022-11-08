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Поддерживают ли российские элиты Путина в войне с Украиной: оппозиционер назвал процент нелояльных

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Поддерживают ли российские элиты Путина в войне с Украиной: оппозиционер назвал процент нелояльных

Путин Шойгу Герасимов / Фото: Пресс-служба Кремля

По мнению Ильи Пономарева, российские власти даже более оппозиционно настроены против действий Путина, чем простые граждане.

Около 90% российских элит не воспринимают и не поддерживают войну в Украине.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, передает FREEДОМ.

"Важнейшая задача на этом этапе — чтобы в России увидели альтернативу. Потому что когда-то у Ленина было определение революционной ситуации: “Верхи не могут, низы не хотят”. Это все помнят, но все забыли, что там есть еще треть часть этого определение революционной ситуации – наличие революционной альтернативы. То есть наличие ответа на вопрос: если не Путин, то кто, если не Путин, то что", — отметил Пономарев.

По его словам, российские власти даже более оппозиционно настроены против действий Путина, чем простые граждане.

"Уровень неприятия войны, боевых действий — 90%", — считает политик.

Будет ли мятеж?

Все чаще политологи, военные эксперты и российские оппозиционеры говорят, что между "башнями Кремля" началась борьба за власть.

Илья Пономарев ранее заявлял, что в России появилась группа, желающая убрать военное руководство РФ, в том числе – министра обороны Шойгу и потенциального преемника Путина, секретаря Совета Безопасности РФ Патрушева.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в России есть по меньшей мере четыре армии, которые не подчиняются друг другу. Свои армии имеет собственно Шойгу, Кадыров, глава Росгвардии Золотов и руководитель ЧВК "Вагнера" Пригожин.

Советник ОП Алексей Арестович вообще считает, что можно говорить о 8 армиях. По его мнению, в РФ продолжается активная борьба за возможность быть у власти в будущем.

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Дата публикации
Просмотры
207
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