Поддерживают ли российские элиты Путина в войне с Украиной: оппозиционер назвал процент нелояльных

По мнению Ильи Пономарева, российские власти даже более оппозиционно настроены против действий Путина, чем простые граждане.
Около 90% российских элит не воспринимают и не поддерживают войну в Украине.
Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, передает FREEДОМ.
"Важнейшая задача на этом этапе — чтобы в России увидели альтернативу. Потому что когда-то у Ленина было определение революционной ситуации: “Верхи не могут, низы не хотят”. Это все помнят, но все забыли, что там есть еще треть часть этого определение революционной ситуации – наличие революционной альтернативы. То есть наличие ответа на вопрос: если не Путин, то кто, если не Путин, то что", — отметил Пономарев.
По его словам, российские власти даже более оппозиционно настроены против действий Путина, чем простые граждане.
"Уровень неприятия войны, боевых действий — 90%", — считает политик.
Будет ли мятеж?
Все чаще политологи, военные эксперты и российские оппозиционеры говорят, что между "башнями Кремля" началась борьба за власть.
Илья Пономарев ранее заявлял, что в России появилась группа, желающая убрать военное руководство РФ, в том числе – министра обороны Шойгу и потенциального преемника Путина, секретаря Совета Безопасности РФ Патрушева.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в России есть по меньшей мере четыре армии, которые не подчиняются друг другу. Свои армии имеет собственно Шойгу, Кадыров, глава Росгвардии Золотов и руководитель ЧВК "Вагнера" Пригожин.
Советник ОП Алексей Арестович вообще считает, что можно говорить о 8 армиях. По его мнению, в РФ продолжается активная борьба за возможность быть у власти в будущем.