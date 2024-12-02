Поддерживают российскую агрессию: Бербок раскритиковала Китай накануне визита в Пекин

Во время визита в Китай глава МИД Германии проведет встречу с китайским коллегой Ван 2 декабря.

Глава МИД Германии Анналена Бербок перед своим визитом в Китай подверг критике Пекин из-за того, что он поддерживает экономически и военно Россию.

Об этом информирует " Радио Свобода ", со ссылкой на DPA.

Она заявила, что Китай не следует обеспечению мира, поддерживая РФ в экономической и военной сферах.

"Вместо того чтобы нести ответственность за мир и безопасность в мире как постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай идет против наших ключевых европейских интересов, оказывая экономическую и военную помощь России", — сказала сербок.

Бербок во время визита в Китай проведет встречу с китайским коллегой Ван 2 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай прокомментировал удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру.

Кроме того, мы ранее информировали, что китайские компании начали прекращать продажу товаров России из-за обвала рубля.

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