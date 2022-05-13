"Поддерживают терроризм": Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

"Поддерживают терроризм": Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не смотрит положительно на намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Более того, турецкий лидер назвал эти государства приютом для "террористических организаций".

Заметим, что Турция является членом Альянса, и ее одобрение необходимо для вступления Швеции и Финляндии.

Об этом сообщает Haberler.

"У нас нет положительного мнения. Скандинавские страны похожи на гостевые дома для террористических организаций. Те, кто поддерживает терроризм, находятся в парламентах этих стран", – сказал Эрдоган.

Он уточнил, что в Швеции и Финляндии ведут деятельность представители "Рабочей партии Курдистана", которую Турция считает террористической организацией.

Напомним, 12 мая в России пригрозили, что могут ударить по Финляндии и Швеции после их вступления в НАТО.

А уже 13 мая президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза потенциальные угрозы решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

Как быстро Финляндия и Швеция смогут присоединиться к НАТО

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