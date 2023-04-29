"Поддерживают врага": Зеленский заявил, что Венгрия находится в НАТО только де-юре

Несмотря на то, что Венгрия де-юре является членом Североатлантического альянса (НАТО), де-факто она работает против блока.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский во время интервью скандинавским СМИ.

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Журналисты спросили президента, что он думает о том, что Будапешт не поддерживает вступление Украины в НАТО, в частности из-за спора о правах национальных меньшинств, и как он планирует решить эту проблему.

Я думаю, что вопрос в желании Будапешта и только. Я считаю, что Венгрия – самостоятельное государство и никто не может влиять на них. Мне кажется, что есть политическая, скажем так, запутанность политических элит в Венгрии. Очень странная ситуация, вам не сдается? Может быть, например, страна НАТО за Россию и против НАТО? Мне кажется, что это запутанность", – заявил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что такая политика – это самостоятельный выбор Венгрии.

"Но мне кажется, есть какое-то соглашение, юридическое и джентльменское. Соглашение об уважении. Не могут быть союзники НАТО за страну, которая называет НАТО врагом. Это выглядит как неадекватное поведение. Я так считаю, это мое субъективное мнение", — подчеркнул. Зеленский.

Зеленский отметил, что быть союзниками не означает просто говорить какие-то общепринятые вещи, союзники должны иметь одинаковое видение безопасности, соблюдение договора о защите друг друга и разделять ценности.

"Если все союзники говорят, что "Россия называет нас врагом, мы должны ставить ее на место, она не может захватывать территории", одно государство не может сказать: "Нет, Россия наш союзник". Итак, ты уже не союзник Альянса. Поэтому если ты де-юре союзник, а де-факто работаешь против, ты не должен советовать Украине, идти в НАТО или не идти. Ты не должен делать те или иные выводы или преграды. Украине", почему ты считаешь, что ты один прав ?" — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины поставил на место скандальную вицеспикера парламента Венгрии Дору Дуро, которая заявила, что Кремль должен лично одобрить вступление Украины в НАТО.

Кроме того, ранее Министерство иностранных дел Венгрии назвал НАТО "трансатлантическим пузырем".

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