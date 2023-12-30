Поддержка Байденом Украины влияет на его шансы выиграть следующие выборы в США – политолог

Каждый шаг президента США Джо Байдена в поддержку Украины и Израиля снижает его электоральные шансы победы на следующих президентских выборах в Америке.

Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал политолог Андрей Пионтковский.

"Европа резко усилила свою поддержку Украины. Прежде всего, я могу сказать: законопроект о поддержке Украины будет принят до 18 января, потому что 18 января у Америки заканчивается бюджет. Но дело в том, что каждый шаг Байдена в поддержку Украины снижает его электоральные шансы, да. И, кстати, Израиля тоже. Это парадоксально", — считает Пионтковский.

Политолог отметил, что большинство американцев поддерживают усиление помощи Украине (61%) и Израилю (около 69%).

"Разница – это именно те трамписты, которые против Украины выступают. Впрочем, дело в том, что это большинство американского народа. А большинство его партии, левая часть, категорически против поддержки Израиля и Украины, потому что эти люди – враги США, люди, которые убеждены, что США виновны в каких-то преступлениях против угнетенного человечества. Вы же видите, какую безумную прохамасовскую кампанию развернули все телевизионные каналы и газеты Соединенных Штатов. И мы видим, что по всем вопросам Джо Байден теряет поддержку. Это естественно, он теряет поддержку именно тех структур, которые обеспечили его победу в 2020 году (на выборах – ред.)", — резюмировал эксперт.

Напомним, Байден выпустил специальное заявление после массированной атаки по Украине.

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