Поддержка позиции Байдена по F-16 и прогноз МВФ на 2023 год: главные новости ночи 31 января

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 31 января:
- В Белом доме отреагировали на слова Байдена о неотправлении F-16 в Украину Читать далее –>
- МВФ немного улучшил прогноз для мировой экономики в 2023 году Читать далее –>
- Нацгвардия США готовится к возможным арктическим конфликтам с Россией и Китаем — СМИ Читать далее –>
- Столтенберг имеет немалые шансы остаться в должности генсека НАТО — СМИ Читать далее –>
- Израиль и США работают вместе, чтобы Иран не получил ядерного оружия — Нетаньяху Читать далее –>
Читайте также: