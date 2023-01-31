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Поддержка позиции Байдена по F-16 и прогноз МВФ на 2023 год: главные новости ночи 31 января

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4269
Время на прочтение
1 мин
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Поддержка позиции Байдена по F-16 и прогноз МВФ на 2023 год: главные новости ночи 31 января

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 31 января:

  • В Белом доме отреагировали на слова Байдена о неотправлении F-16 в Украину Читать далее –>
  • МВФ немного улучшил прогноз для мировой экономики в 2023 году Читать далее –>
  • Нацгвардия США готовится к возможным арктическим конфликтам с Россией и Китаем — СМИ Читать далее –>
  • Столтенберг имеет немалые шансы остаться в должности генсека НАТО — СМИ Читать далее –>
  • Израиль и США работают вместе, чтобы Иран не получил ядерного оружия — Нетаньяху Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
4269
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