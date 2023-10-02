Поддержка Украины ЕС не зависит от того, как будет продолжаться война в следующие дни или недели — Боррель

Поддержка Украины со стороны Европейского Союза – постоянная и структурированная, потому что ЕС сталкивается с угрозой.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, — пишет Укринформ.

“Наша поддержка Украины не зависит от того, как будет продолжаться война в следующие дни или недели. Украинские солдаты одолевают мощные российские оборонные укрепления. Спутниковые снимки показывают, что эти укрепления кое-где в ширину 25 км”, – отметил он.

Боррель заметил, что контрнаступление сложное; мины очень усложняют боевые действия.

“Наша поддержка не зависит от одного дня. Это постоянная, структурированная поддержка, потому что мы сталкиваемся с экзистенциальной угрозой. Она не разрешается в один день. Украинцы борются смело и с теми возможностями, которые у них есть. Мы хотим, чтобы они были успешнее, поэтому нам нужно предоставлять больше оружия и быстрее”, – резюмировал высокий представитель ЕС.

Напомним, что ранее Боррель прибыл в Киев и почтил память украинских воинов.

До этого Боррель побывал в Одессе.