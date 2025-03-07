Поддержка Украины: главы военных ведомств пяти европейских стран проведут встречу

Министры обороны Франции, Великобритании, Германии, Италии и Польши встретятся в Париже 12 марта.

Главы военных ведомств Франции, Великобритании, Германии, Италии и Польши проведут встречи по координации действий в поддержку Украины.

Об этом пишет Le Monde.

Министры обороны встретятся в Париже 12 марта. Днем ранее состоится саммист начальников штабов европейских стран, готовых гарантировать будущий мир в Украине.

Министры обменяются мнениями по усилению поддержки Киева после решения США приостановить военную помощь Украине, а также обсудят необходимость перевооружения Европы для обеспечения коллективной безопасности в долгосрочной перспективе.

Напомним, после ссоры в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский покинул администрацию США с пустыми руками, а отношения между обоими государствами оказались в развалинах. Теперь для устранения части убытков прилагаются серьезные усилия.

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