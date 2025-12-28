- Дата публикации
Поддержка Украины и Давление на Кремль: Фон дер Ляен о планах на следующий год
Европейский Союз и дальше будет поддерживать Украину на пути к справедливому миру, будет усиливать давление на Россию и будет сопровождать Киев в процессе вступления в ЕС.
В преддверии встречи лидеров США и Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о неизменной поддержке Украины со стороны Европейского Союза и озвучила ключевые приоритеты на 2026 год.
Об этом она написала в сети X.
По словам фон дер Ляен, в преддверии переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским Еврокомиссия провела консультации с рядом европейских лидеров.
В результате стороны пришли к общей позиции относительно дальнейшей поддержки Украины на пути к справедливому и длительному миру, а также укреплению ее обороноспособности как неотъемлемой составляющей безопасности Европы.
«Мы приветствуем все усилия, ведущие к нашей общей цели — справедливому и длительному миру, сохраняющему суверенитет и территориальную целостность Украины. Это также укрепляет безопасность и обороноспособность страны как неотъемлемую часть безопасности нашего континента», — подчеркнула глава Еврокомиссии.
Она также подчеркнула, что Европа не будет ослаблять давление на Россию и продолжит активную работу по европейской интеграции Украины.
«В 2026 году Еврокомиссия будет и дальше давить на Кремль, будет поддерживать Украину и будет интенсивно работать над тем, чтобы сопровождать Украину на ее пути к членству в ЕС», — сообщила фон дер Ляен.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где у него запланирована встреча с Дональдом Трампом.
Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский перед встречей с Дональдом Трампом обсудил с европейскими лидерами ключевые документы мирного плана.