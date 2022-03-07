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Мировая поддержка Украины и новые санкции против РФ: пять главных новостей за ночь

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Мировая поддержка Украины и новые санкции против РФ: пять главных новостей за ночь

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять главных новостей за ночь:

  • Великобритания выделит дополнительные $100 млн помощи Украине, сообщает Даунинг-стрит. Читать дальше –>
  • Дания избавится от зависимости от российского газа и увеличит свой оборонный бюджет на фоне вторжения России в Украину. Читать дальше –>
  • Соединенные Штаты Америки готовят новую порцию санкций против России из-за того, что она пошла на войну против Украины. В частности, США хотят наложить эмбарго на поставку российской нефти. Такие же ограничения против РФ планируют и в европейских странах. Читать дальше –>
  • Европейский фонд образования (ЕФО) выразил поддержку Украине и обязался не проводить никаких активностей на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. Читать дальше –>
  • Первая партия гуманитарного груза ЮНИСЕФ прибыла во Львов из глобального состава ЮНИСЕФ в Копенгагене. Это часть конвоя из 6 грузовиков, которые доставили около 62 тонны товаров первой необходимости в разрушенную войну страну. Читать дальше –>

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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