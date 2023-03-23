Поддержка Украины продолжается даже в Палате представителей, контролируемой республиканцами — Кирби

В администрации президента США Джо Байдена считают, что Сенат, контролируемый демократами, а также Палата представителей с республиканским большинством, продолжат последовательную поддержку Украины.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Мы очень благодарны двухпалатной и двухпартийной поддержке, которую мы имеем на Капитолийском холме. Как вы видите, она продолжается даже в Палате представителей, сейчас находится под контролем республиканцев», — отметил представитель Белого дома.

Так он ответил на вопрос, может ли помешать процессу помощи Украине звучащая в Конгрессе риторика — прежде всего со стороны республиканцев.

«Руководство Палаты представителей было последовательным в желании в дальнейшем поддерживать Украину. Мы благодарны за это. И мы вполне ожидаем, что это будет продолжаться», – резюмировал представитель администрации США.

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Напомним, что ранее речь шла о том, что американские сенаторы просят президента Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы.

Также несколько американских сенаторов-республиканцев критически отреагировали на слова своего коллеги из Флориды Рона Десантиса о том, что война в Украине является "территориальным спором".

К тому же группа сенаторов от обеих партий требует от Пентагона ответа, как отправить самолеты F-16 в Украину. Война между Россией и Украиной "сейчас находится на критическом этапе", убеждены сенаторы, утверждая, что истребители F-16 могут дать Киеву преимущество, поскольку полномасштабное вторжение Москвы продолжается второй год.

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