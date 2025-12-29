Поддержка Украины со стороны Германии: правительство объяснило сокращение экспорта оружия

ЗРК Patriot из Германии / © соцмережі

Всесторонняя поддержка Украины со стороны Германии продолжается и не уменьшается.

Это подчеркнули на брифинге 29 декабря в Берлине представители ряда правительственных ведомств, передает «Укринформ».

В частности, представитель Министерства экономики ФРГ Зузанне Унград заверила, что поддержка Украины и в дальнейшем осуществляется в полном объеме. Она вместе с тем объяснила снижение цифр по экспорту немецкого оружия с начала 2025 года.

«Экспортные разрешения, выданные в определенный период, всегда отражают лишь часть всеобщей военной поддержки Украины… Мы и дальше оказываем поддержку в полном объеме — настолько, насколько это необходимо, как в военной сфере, так и на других уровнях», — подчеркнула спикер.

По просьбе прокомментировать снижение общей суммы помощи, стоимости предоставленных экспортных разрешений для Украины в первом уходящем полугодии года, Унград рассказала, что, с одной стороны, это связано с тем, что поддержка осуществляется на основании уже ранее выданных разрешений, которые все еще действуют, и поэтому повторно не отражаются в отчете. «С другой стороны, средства для Украины направляются на долгосрочные проекты, которые не все сразу, а только с течением времени отражаются в виде новых экспортных разрешений», — рассказала Унград.

Чиновница добавила, что не все меры военной поддержки Украины нуждаются в разрешениях на экспорт вооружений, поскольку часто речь идет также о других товарах, которые были необходимы и поставлены. Поэтому они не отражаются в отчете по экспорту вооружений.

Еще одним фактором, который упомянула представитель Минэкономики, является то, что Украина все больше инвестирует в собственное производство вооружений.

Представитель Минобороны Кеннет Хармс также заверил, что помощь продолжается в полном объеме. Он также акцентировал на том, что в сфере военной поддержки нет «никаких признаков, указывающих на ненадлежащее или нецелевое использование средств».

Заместитель представителя Федерального правительства Германии Себастьян Гилле со своей стороны говорил о финансовой поддержке Украины на следующие два года, обеспеченной благодаря кредиту в размере 90 миллиардов евро, по которому главы государств и правительств договорились на заседании Европейского совета.

«На наш взгляд, это чрезвычайно важный сигнал — хорошая новость для Украины и плохая новость для Путина. Мы считаем это решающим сигналом для завершения войны, ведь Путин пойдет на уступки только тогда, когда осознает, что эта война для него не имеет смысла», — подчеркнул Гилле.

По информации Федерального министерства экономики и энергетики, лицензии на экспорт оружия из Германии в текущем году значительно сократились. В период с 1 января по 8 декабря 2025 г. правительство ФРГ одобрило экспорт оружия и другого военного оборудования на сумму 8,4 миллиарда евро, тогда как за два предыдущих года объем одобренных поставок достиг рекордных показателей в 13,33 миллиарда евро в 2024 году и 12,15 миллиарда евро в 2023 году. Было одобрено меньше поставок оружия особенно для Украины: в 2025 году было одобрено военное оборудование на сумму 1,14 млрд евро, тогда как в 2024 году эта цифра составляла 8,15 млрд евро.

Отметим, Германия является крупнейшим «донором» Украины на двусторонней основе как в аспекте военной помощи, так и гуманитарной и финансовой.