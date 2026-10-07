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Поддержка в «священной войне»: Ким Чен Ин прислал Путину новое одиозное поздравление
Ким Чен Ин заверил Путина, что Северная Корея и дальше будет поддерживать Россию. Войну против Украины он назвал священной и выразил уверенность в победе РФ.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин пообещал Владимиру Путину «неизменную поддержку» России в войне против Украины, которую он назвал «священной».
Об этом сообщает Channel News Asia.
Об этом говорится в поздравлении Ким Чен Ина по случаю дня рождения Путина, обнародованного государственным Центральным телеграфным агентством Кореи (KCNA).
"Я рад, что установил с вами теплые дружеские отношения и открыл новую главу в развитии отношений между нашими двумя странами", - написал Ким.
В письме он также заверил российского лидера в дальнейшей поддержке Москвы.
"Я подтверждаю свою неизменную поддержку вам и Российской Федерации", — заявил Ким Чен Ин.
Он также убежден, что так называемая «священная война за справедливость российского народа» якобы завершится победой России.
КНДР помогает России в войне против Украины
После начала полномасштабного вторжения в Россию Северная Корея стала одним из ключевых союзников Москвы. Пхеньян отправил своих военных для участия в боевых действиях на стороне РФ, получая экономическую поддержку и военные технологии.
По оценкам южнокорейской разведки, около двух тысяч военнослужащих КНДР могли погибнуть во время боевых действий. Более поздняя оценка количества погибших и раненых достигала около шести тысяч.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Пхеньян может готовить отправку в Россию дополнительных военных.
Заявление Ким Чен Ина прозвучало на фоне дипломатического конфликта между Украиной и Южной Кореей из-за передачи Сеулу двух пленных северокорейских военных.
В Южной Корее заявили, что информация об операции должна оставаться конфиденциальной, однако Зеленский публично сообщил о передаче пленных. Из-за этого отношения между Киевом и Сеулом обострились.
Южная Корея до сих пор не снабжала Украины летальным оружием, ссылаясь на свою политику по военной помощи государствам, находящимся в состоянии войны.