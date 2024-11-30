Поддержка Зеленского упала: в The Times объяснили, что подорвало рейтинг президента

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского существенно сократился и в последние месяцы продолжает ощутимо уменьшаться.

Об этом пишет The Times.

Журналисты пишут, что Валерий Залужный, которого Зеленский уволил в феврале после слухов о разногласиях по поводу ведения войны, также является наиболее доверенной фигурой Украины, как показал опрос. Хотя он еще открыто не заявлял о каких-либо политических амбициях, его назначение на дипломатическую должность в Лондоне многие аналитики расценили как попытку Зеленского оттеснить его на второй план.

"Очень сложно быть популярным президентом, когда у вас уже три года идет полномасштабная война. Люди устали, и почти у каждого есть кто-то, кого они потеряли. Это огромный вызов для Зеленского", — сказала депутат парламента Александра Устинова.

По данным издания, существует опасность, что популярность Зеленского может упасть еще сильнее, если он продолжит следовать предложениям Вашингтона о том, что Украина должна начать отправлять на фронт молодых людей.

Как изменился уровень доверия украинцев к президенту

В сентябре-октябре 2024 года 59% украинцев доверяли президенту Владимиру Зеленскому, 37% – не доверяли. С мая показатели практически не изменились, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне российского вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).

После начала полномасштабного вторжения уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года – до 64%, к маю 2024 года – до 59%. В то же время, между маем и сентябрем 2024 года показатели почти не изменились.

Напомним, британская газета Financial Times признала президента Украины Владимира Зеленского человеком по версии года. Журналисты назвали его воплощением мужества и стойкости украинцев в борьбе с российской агрессией.

Financial Times отмечает, что до вторжения ВС РФ в Украину 24 февраля многие украинцы не воспринимали Зеленского всерьез.

В Украине, по данным издания, ведутся споры, может ли "Зеленский быть уместным человеком для следующего мира".

"Победа будет принадлежать не только президенту. Некоторые украинцы делают себе имя на войне и имеют политические амбиции. Можно ожидать, что поразительная мобилизация украинского гражданского общества с февраля сделает страну более требовательной к своим лидерам", — отметила газета.

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