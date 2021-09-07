Поддержка Зеленского выросла, позади Порошенко и Бойко: появились результаты нового опроса

Рейтинг Зеленского за месяц вырос.

Глава государства Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за него сейчас готовы проголосовать более 30% опрошенных украинцев. На втором месте оказался бы пятый президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 2 4 сентября 2021.

Так, согласно данным опроса, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 31,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). По сравнению с началом августа рейтинг действующего главы государства вырос за 27 до 31%.

На второй строчке, за голосами респондентов, оказался пятый президент Петр Порошенко, которого готовы поддержать 13,3%. Также в тройке лидеров — Юрий Бойко с результатом в 10,9% голосов.

Далее в списке Юлия Тимошенко, которую поддерживает 9,2% опрошенных украинцев, 6,1% — Игорь Смешко, 5,7% — Владимир Гройсман, 5,7% — Евгений Мураев, 4,1% — Олег Ляшко. У Дмитрия Разумкова поддержка в 3,7%, а у Арсения Яценюка — 3,1%. Поддержка других кандидатов ниже 2%.

Социологическая группа "Рейтинг"

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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