"Подготовка к наступлению": Грымчак объяснил, зачем террористы объявили эвакуацию людей из ОРДЛО

"Подготовка к наступлению": Грымчак объяснил, зачем террористы объявили эвакуацию людей из ОРДЛО

В Украины нет никаких планов наступления.

Массовая эвакуация жителей временно оккупированных районов Донбасса на территорию Ростовской области Российской Федерации, о которой объявил главарь террористической т. н. "ДНР" Денис Пушилин, является элементом спланированной масштабной провокации РФ, которая может предшествовать возможному наступлению.

Такое мнение высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, провокация россиян началась еще 17 февраля, когда боевики обстреляли гражданские объекты на временно оккупированном Донбассе.

"Насколько я понимаю, провокация началась в четверг (17 февраля. – Ред.) массовым обстрелом вдоль всей линии разграничения. Причем обстрелы велись по гражданским объектам, довольно часто они велись с гражданской застройки, где у нас действует запрет на открытие огня. в ответ. Но была надежда на ответ наших войск", – объяснил Грымчак.

Он добавил, что почти сразу после обстрела российские пропагандистские телеканалы начали обвинять в этом Украину.

"Мне кажется, что эта команда на эвакуацию – это подготовка к масштабной провокации или к наступлению", – предположил Грымчак и отметил, что в нынешней ситуации Украине необходимо усиливать ВСУ, поскольку никаких планов наступления Украина не имеет.

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