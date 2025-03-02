Подготовка к саммиту ЕС в Лондоне и заявления Макрона: главные новости ночи 2 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 марта 2025 года:
- "Если кто-то играет в Третью мировую войну, то его зовут Путин": Макрон поддержал Зеленского Читать далее –>
- "Мир" на условиях агрессора называется капитуляцией — Павел Читать далее –>
- Очевидное назначение американцев – быть на стороне украинцев – Макрон Читать далее –>
- Великобритания усилит обороноспособность Украины 2,26 миллиарда фунтов стерлингов Читать далее –>
- Саммит лидеров ЕС в Лондоне: что будут обсуждать Читать далее –>
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