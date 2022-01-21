Подготовка к встрече Блинкена и Лаврова и помощь США Украине. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- США в последнее время оказали наибольшую помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Читать дальше –>
- Очередные шаги внешней политики в отношении Белого дома будут обсуждаться после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен вернется с переговоров в Женеве с российским министром Сергеем Лавровым. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время регулярного брифинга. Читать дальше –>
- Госсекретарь США Энтони Блинкен в Женеве на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Вашингтон попытается понять, готова ли Москва следовать по пути дипломатии в урегулировании ситуации с российской агрессией вокруг Украины. Читать дальше –>
- Глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал Россию "забрать руки от Украины" и напомнил о серьезных последствиях для РФ в случае дальнейшей агрессии. Читать дальше –>
- Сотни военнослужащих Великобритании могут быть отправлены в соседние с Украиной страны Североатлантического альянса, чтобы действовать как сдерживающий фактор для РФ. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в британском министерстве обороны. Читать дальше –>