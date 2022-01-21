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Подготовка к встрече Блинкена и Лаврова и помощь США Украине. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Подготовка к встрече Блинкена и Лаврова и помощь США Украине. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • США в последнее время оказали наибольшую помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Читать дальше –>
  • Очередные шаги внешней политики в отношении Белого дома будут обсуждаться после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен вернется с переговоров в Женеве с российским министром Сергеем Лавровым. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время регулярного брифинга. Читать дальше –>
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен в Женеве на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Вашингтон попытается понять, готова ли Москва следовать по пути дипломатии в урегулировании ситуации с российской агрессией вокруг Украины. Читать дальше –>
  • Глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал Россию "забрать руки от Украины" и напомнил о серьезных последствиях для РФ в случае дальнейшей агрессии. Читать дальше –>
  • Сотни военнослужащих Великобритании могут быть отправлены в соседние с Украиной страны Североатлантического альянса, чтобы действовать как сдерживающий фактор для РФ. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в британском министерстве обороны. Читать дальше –>

Блинкен отправляется в Швейцарию на встречу с министром иностранных дел России | Новости мира

Блинкен отправляется в Швейцарию на встречу с министром иностранных дел России | Новости мира

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