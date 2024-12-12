Подготовка к выборам началась: в "Слуге народа" обсуждают ребрендинг – СМИ

В "Слуге" задумываются не только о смене названия, но и о составе партии.
На фоне обсуждения возможных выборов в Украине политические партии начали активную подготовку, включая проверку ячеек, пересмотр партийных списков и даже возможный ребрендинг. В частности, президентская партия "Слуга народа" задумывается о значительных изменениях.
Как отмечают источники "Украинской правды", в партии власти рассматривают вариант перезапуска бренда "Слуга народа" под новым названием — "Команда Зеленского". Над этим проектом, вероятно, будет работать вице-премьер Михаил Федоров.
Однако не все партийцы уверены в эффективности такого подхода.
"Никогда ребрендинги не приводили к победе. Люди же и так понимают, что это за "новая" партия и какие в ней люди. Поэтому вряд ли это даст какой-то скачок", — считает один из представителей "Слуги народа".
Изменения могут затронуть и состав партии. По данным источников, планируется добавить в списки представителей правительства, фронта и ВСУ, а нынешних руководителей фракции, в частности Давида Арахамию, могут попросить покинуть свои должности.
"Весь негатив заберут с собой нынешние "лидеры" фракции", — добавил один из собеседников.
Оппозиция усиливает активность
Другие политические силы также не остаются в стороне. По словам одного из представителей "Слуги народа", оппозиция активно готовится к выборам, в том числе Юлия Тимошенко.
Журналисты отмечают, что активность Тимошенко уже трудно скрыть: она предлагает "совместный поход" на выборы и места в списках, просила о поддержке или предлагала услуги своих организаций и членов участков.
Партия "Европейская солидарность" под руководством Петра Порошенко продолжает удерживать стабильный рейтинг в пределах 10% благодаря системной работе в своей электоральной нише.
"Это настолько автономный харизматический культ, что его почти не затрагивает даже взрывоподобный рост рейтинга Залужного", — говорится в статье.
Порошенко смирился с тем, что его президентские амбиции вряд ли реализуются в ближайшее время, однако он сохраняет шансы на активную роль в формировании будущей коалиции.
Старые проекты: возвращение "Партии регионов"?
Интригой остаются планы Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Юрия Бойко по созданию новой версии "Партии регионов". Социологи прогнозируют, что такая партия может получить 20-30% поддержки на электоральном поле избирателей, выступающих "против войны и сноса памятников Пушкину".
Эксперты отмечают, что для организации выборов после отмены военного положения и внесения необходимых изменений в законодательство требуется 4-6 месяцев.
Напомним, что украинские политики чувствуют, что режим прекращения огня в Украине становится все более очевидным сценарием, поэтому уже начали готовиться к выборам, которые могут состояться после окончания военного положения.
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