Подготовка к зиме на фоне «Зеленого щита» ДБР: руководство ГП «Леса Украины» о коррупции, проверках и подготовке к зиме

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Государственное предприятие «Леса Украины» продолжает работу, несмотря на масштабные изменения в руководящем звене и следственные действия по предыдущей команде. По данным СМИ, новой команде удалось удержать ключевые процессы и улучшить показатели государственного предприятия. В частности, в области заготовки древесины. Спрос на дрова растет, и региональные филиалы ГП «Леса Украины» спрос людей удовлетворяют.

По словам Зубовича, финансовые показатели компании удалось улучшить. А поступления в бюджет (в виде налогов и сборов — ред.) увеличены более чем на 4 миллиарда гривен.

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«По состоянию на сентябрь 2026 года, почти на 10% выше показатель заготовки древесины. Общий объем заготовки — 9 млн. м. древесины. Увеличены и задачи на конец 2026 года: за весь 2025 - ГП "Леса Украины" заготовило 11,4 млн м³. В этом году планируем 12,5 млн м³. Так что процесс продолжается, даже несмотря на целый комплекс вызовов внутри отрасли», — отметил Главред Зубович.

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Продолжается и заготовка древесины для сил обороны. За 9 месяцев 2026 года ГП «Лес Украины» передало силам обороны 239,7 тыс. м³. По данным руководства государственного предприятия, это на 157 тыс. м3 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Каждый день примерно по 1 000 м³ на силы обороны идет. Для понимания это примерно 25 вагонов древесины ежедневно отправляется на фронт. По лидерам по отгрузкам: Ровенская, Черниговская, Харьковская, Житомирская и Сумская области», - заявил руководитель государственного предприятия.

По словам главы комиссии по преобразованию Государственного предприятия «Леса Украины», Игоря Зубовича, материалы производств правоохранителей еще раз демонстрируют важность изменений в государственном предприятии.

«Вопрос есть и на местах, и относительно общего положения дел на предприятии. Над решениями проблем сейчас и работаем. Кадровый вопрос в приоритете новой команды», — отметил председатель комиссии по преобразованию ГП «Леса Украины» Игорь Зубович.

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