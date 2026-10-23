ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
45
Время на прочтение
2 мин

Подготовка к зиме на фоне «Зеленого щита» ДБР: руководство ГП «Леса Украины» о коррупции, проверках и подготовке к зиме

В региональных филиалах государственного предприятия было проведено 39 обысков. Под подозрением 23 фигуранта, 11 человек под стражей. Открыто 12 уголовных производств. В материале Главред подробно о делах и подготовке страны к отопительному сезону.

Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Подготовка к зиме на фоне «Зеленого щита» ДБР: руководство ГП «Леса Украины» о коррупции, проверках и подготовке к зиме

Государственное предприятие «Леса Украины» продолжает работу, несмотря на масштабные изменения в руководящем звене и следственные действия по предыдущей команде. По данным СМИ, новой команде удалось удержать ключевые процессы и улучшить показатели государственного предприятия. В частности, в области заготовки древесины. Спрос на дрова растет, и региональные филиалы ГП «Леса Украины» спрос людей удовлетворяют.

По словам Зубовича, финансовые показатели компании удалось улучшить. А поступления в бюджет (в виде налогов и сборов — ред.) увеличены более чем на 4 миллиарда гривен.

«По состоянию на сентябрь 2026 года, почти на 10% выше показатель заготовки древесины. Общий объем заготовки — 9 млн. м. древесины. Увеличены и задачи на конец 2026 года: за весь 2025 - ГП "Леса Украины" заготовило 11,4 млн м³. В этом году планируем 12,5 млн м³. Так что процесс продолжается, даже несмотря на целый комплекс вызовов внутри отрасли», — отметил Главред Зубович.

Продолжается и заготовка древесины для сил обороны. За 9 месяцев 2026 года ГП «Лес Украины» передало силам обороны 239,7 тыс. м³. По данным руководства государственного предприятия, это на 157 тыс. м3 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Каждый день примерно по 1 000 м³ на силы обороны идет. Для понимания это примерно 25 вагонов древесины ежедневно отправляется на фронт. По лидерам по отгрузкам: Ровенская, Черниговская, Харьковская, Житомирская и Сумская области», - заявил руководитель государственного предприятия.

По словам главы комиссии по преобразованию Государственного предприятия «Леса Украины», Игоря Зубовича, материалы производств правоохранителей еще раз демонстрируют важность изменений в государственном предприятии.

«Вопрос есть и на местах, и относительно общего положения дел на предприятии. Над решениями проблем сейчас и работаем. Кадровый вопрос в приоритете новой команды», — отметил председатель комиссии по преобразованию ГП «Леса Украины» Игорь Зубович.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie