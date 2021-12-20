Подготовка не ведется: у Путина заявили, что не получили никаких предложений по встрече с Зеленским

Подготовка не ведется: у Путина заявили, что не получили никаких предложений по встрече с Зеленским

В Кремле отрицают получение соответствующих предложений от Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время встреча Путина и Зеленского не готовится, поскольку Россия не получала от Украины такого предложения.

Об этом пресс-секретарь Путина заявил журналистам 20 декабря, сообщают российские СМИ.

"Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем", – заявил Песков.

На вопрос, будет ли способствовать встрече Путина и Зеленского подписанный украинским лидером закон об упрощении приобретения гражданства Украины некоторым категориям граждан, в частности россиянам, спикер Кремля ответил: "Вряд ли этот фактор может играть роль в подготовке встречи глав государств".

Следует отметить, что 16 декабря Песков заявлял, что Владимир Путин готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, мол, Россия заинтересована в диалоге и, мол, Путин открыт для диалога. Впрочем, Песков отметил, что такая потенциальная встреча должна быть "ориентирована на конкретный результат".

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, а также к любому формату переговоров с РФ.

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