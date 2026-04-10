Подготовка украинцев к нацсопротивлению: Зеленский подписал закон

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отдельных вопросах подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Об этом идет речь на сайте парламента.

Что предусматривает закон о нацсопротивлении

Закон призван заменить модель базовой общевойсковой подготовки для студентов новым подходом, который интегрируется в образовательный процесс и охватывает все уровни образования — от среднего до высшего.

Реклама

В учебных заведениях появится дисциплина «Основы национального сопротивления», а преподавание предмета «Защита Украины» будет обновлено и усовершенствовано.

Также предполагается создание специализированных Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, предназначенных для проведения практических занятий. Стрельбы будут проходить, в частности, на полигонах ВСУ, сертифицированных стрельбищах и на современных интерактивных тренажерах.

Регламентируется, что лица, чье вероучение не позволяет пользоваться оружием, смогут заменить «оружейные» модули курса другими составляющими подготовки.

Лица с инвалидностью или утратившие трудоспособность смогут быть освобождены от практических занятий.

Реклама

Напомним, Верховная Рада приняла закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению, который касается, в частности, студентов и школьников.

«Речь идет о базовых навыках безопасности: понимание современных вызовов, действия в кризисных ситуациях, сохранение жизни и здоровья и основы домедицинской помощи. В то время, когда страна защищает свою независимость, такие знания должны быть доступны всем студентам», — отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.