"Подготовка в Беларуси ряда терактов": о чем 11 октября лгала российская пропаганда

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 11.10.2022 кафиры распространили ряд фейков и дезинформацию.

Фейк

Глава КГБ Беларуси И.Тертель сообщил о «подготовке в республике серии терактов с учетом создания совместной группировки вооруженных сил из РФ… на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группы, поддерживающие спецслужбы стран Запада».

Дезинформацию

Отдельные СМИ РФ сообщили, что «массированные пуски ракет российская сторона сегодня не осуществляла, а все подобные сообщения создаются Центрами ИПСО только с одной целью – сообщить, что якобы выпущенные ракеты были успешно сбиты».

Фейк

Вражеские Telegram-каналы сообщили, что «после прилета в Вышгороде начался большой пожар на Киевской гидроаккумулирующей электростанции», однако такая информация не соответствует действительности.

Напомним, что кроме войны на поле боя Россия ведет информационную войну, направленную на то, чтобы посеять хаос и панику среди мирного населения. Среди наиболее распространяемых фейков — якобы "бегство" украинского президента и "наступление" армии Беларуси.

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