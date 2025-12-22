Подготовка закона о выборах во время войны: Стефанчук раскрыл первые подробности

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук / © Associated Press

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой законопроекта о проведении выборов после завершения активной фазы войны.

Об этом спикер парламента сообщил во время торжественного мероприятия по случаю Дня работников дипломатической службы.

«По поводу выборов сегодня мной было подписано распоряжение и создана рабочая группа по подготовке этого законопроекта. И возглавляет ее присутствующий здесь первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Сергеевич Корниенко. Она будет состоять из представителей всех без исключения фракций и групп, с привлечением всех коллег, которые представляют гражданское общество, «Опора» и другие, которые очень профессионально разбираются в вопросах организации выборов, и с привлечением Центральной избирательной комиссии», — сказал он.

Стефанчук подчеркнул, что Украина впервые формирует избирательное законодательство с учетом последствий полномасштабной войны, и такого опыта в мире фактически нет.

«Почему это важно? Потому что впервые, к большому сожалению, мы формируем законодательство о выборах, которое идет после вопросов, связанных с этой страшной войной, и поэтому для нас очень важно, что такого опыта практически в мире очень мало, или его нет вообще. Есть такие вещи, которые в учебниках не написаны, и поэтому рабочая группа будет нарабатывать все нюансы применения избирательного кодекса и так далее, связанные с этой войной. Там очень много вопросов», — подчеркнул спикер.

По его словам, отдельное внимание рабочая группа будет уделять участию в выборах военнослужащих.

«Вы задали вопрос о военных. Он один из ближайших, пожалуй, определяющих, но не единственный. Потому что здесь не только обеспечение возможности военных участвовать в выборах как пассивное избирательное право, но и как активное избирательное право военных, право избираться», — отметил спикер.

Также, по его словам, сложным остается вопрос голосования миллионов украинцев, которые находятся за рубежом.

«Кроме этого, нам нужно решить вопрос, и здесь мы тоже будем советоваться с коллегами-дипломатами, это вопрос голосования миллионов украинцев, которые сегодня находятся за пределами Украины. Какой формат? Потому что мы знаем, что очень много стран, в том числе Европейского Союза, они запрещают голосование вне дипломатических или консульских учреждений», — сказал он.

Он подчеркнул, что для Украины есть еще один вызов — проведение или непроведение выборов на временно оккупированных территориях, и это тоже нужно решать.

«Нам надо понять, как нам проводить выборы или как относиться к выборам на временно оккупированных территориях, потому что это тоже большой вызов, и мы не хотим, чтобы это было использовано агрессором в случае непроведения или проведения с какими-то ограничениями, как то, что Украина добровольно якобы отказалась от этих территорий», — добавил Стефанчук.

Стефанчук также подчеркнул, что Украина не намерена проводить формальные выборы без международного признания.

«Мы не Путин, мы не Россия. Нам не нужны выборы для галочки. Нам нужны выборы, которые будут признаны демократическим цивилизованным миром», — заявил он.

По его словам, для этого необходимо присутствие международных наблюдателей.

«Нужно, чтобы цивилизованный мир приехал в Украину как наблюдатели и подтвердил демократичность этих выборов», — добавил Стефанчук.

В то же время он отметил, что конкретные сроки и условия проведения выборов пока не обсуждаются.

«Когда они будут, как, при каких условиях, я не хотел бы начинать сейчас эту дискуссию, потому что дадим возможность рабочей группе вместе со специалистами высказаться. Потому что по каждому вопросу есть целый ряд за и против, которые надо проработать, взять лучший мировой опыт, это тоже называется Best Practice, и предложить Украине новый закон, который будет одноразового использования именно для этих выборов. А дальше, я надеюсь, мы перейдем на платформу, которая предусмотрена в Конституции, в избирательном кодексе, и будем двигаться по этому пути», — подытожил глава Верховной Рады.

