Подключен к аппарату ИВЛ: Леонид Кравчук уже почти месяц находится в реанимации

Подключен к аппарату ИВЛ: Леонид Кравчук уже почти месяц находится в реанимации

Леониду Кравчуку в 2017 году уже делали операцию.

Первый президент Украины Леонид Кравчук после операции на сердце находится в реанимации. Он подключен к аппарату ИВЛ.

Об этом сообщает 24tv.ua.

Украинский политик находится в реанимации еще от 29 июня. Тогда ему сделали операцию на сердце. Также известно, что Леонида Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщал ТСН, представитель Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович рассказал , что Кравчуку в июне сделали плановую операцию на сердце. По его данным, она прошла без побочных проблем.

87-летний Кравчук уже не впервые обращается к хирургу. В 2017 году ему делали стентирование сердца.

Новости Украины: Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце

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