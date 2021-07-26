Подключен к аппарату ИВЛ: Леонид Кравчук уже почти месяц находится в реанимации

Леониду Кравчуку в 2017 году уже делали операцию.
Первый президент Украины Леонид Кравчук после операции на сердце находится в реанимации. Он подключен к аппарату ИВЛ.
Об этом сообщает 24tv.ua.
Украинский политик находится в реанимации еще от 29 июня. Тогда ему сделали операцию на сердце. Также известно, что Леонида Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как сообщал ТСН, представитель Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович рассказал , что Кравчуку в июне сделали плановую операцию на сердце. По его данным, она прошла без побочных проблем.
87-летний Кравчук уже не впервые обращается к хирургу. В 2017 году ему делали стентирование сердца.