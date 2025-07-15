Подкормка военной машины Путина: столкнутся ли Индия и Китай с санкциями из-за российской нефти

США угрожают санкциями Индии, Китая. / © ТСН.ua

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Соединенные Штаты могут ввести новые экономические меры против стран, которые помогают России обходить санкции, в частности, закупая нефть и газ. С таким заявлением выступили американские сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ), продвигающие в Конгрессе двухпартийный законопроект о жестких санкциях против Москвы.

Об этом пишет Times of India.

Среди потенциальных объектов – Индия, Китай и Бразилия, страны БРИКС, которые, по словам сенаторов, фактически поддерживают войну в Украине, финансируя военную машину Кремля из-за закупки энергоносителей.

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"Мы продолжим продвигать законопроект с еще более жесткими санкциями, чтобы остановить те страны, которые подпитывают путинскую войну", - написал Блюменталь в X.

В заявлении сенаторов говорится о возможности введения тарифов до 500% для государств, которые не прекратят импорт российских энергоносителей.

Ультиматум Трампа

Новые предупреждения звучат на фоне заявления президента США Дональда Трампа, озвучившего ультиматум: если Москва не согласится на прекращение огня в Украине в течение 50 дней, Соединенные Штаты введут 100% вторичные пошлины на российский экспорт. Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп подчеркнул, что "США недовольны действиями России" и готовы действовать жестко.

Блюменталь назвал это заявление "прорывным" и добавил, что "только демонстрация силы может заставить Путина сесть за стол переговоров".

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В совместном заявлении сенаторы Грэм и Блюменталь поддержали инициативу президента и призвали использовать пошлины как инструмент давления на сотрудничающие с Россией страны. По их мнению, ключевая цель – заставить Москву согласиться на переговоры, а не ввести новые санкции ради санкций.

Реакция Индии

На фоне жесткой риторики США Индия уже заявила о контактах с американской стороной. Глава МИД С. Джайшанкар подтвердил, что официальные Нью-Дели обратились к сенатору Грэмму, чтобы донести свою обеспокоенность по поводу энергетических интересов страны.

"Мы объяснили нашу позицию, в том числе по безопасности энергоснабжения. Увидим, к чему это приведет", - сказал Джайшанкар на пресс-конференции.

Ранее ТСН.ua писал, если Дональд Трамп действительно намерен ударить по России санкциями, его первым дипломатическим шагом должно стать обращение не в Москву, а в Пекин. Президент США мог бы предупредить китайское руководство: у них только 50 дней, чтобы остановить закупки российской нефти, иначе против них заработают 100-процентные американские тарифы.

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