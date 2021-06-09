"Подлетное время ракет до Москвы уменьшится": Путин оценил последствия вступления Украины в НАТО

Российский президент боится, что Альянс разместит в Украине свои ракеты.

Президент России Владимир Путин оценил последствия вступления Украины в НАТО.

Об этом он заявил в эфире российского телеканала "Россия 1".

Путин считает, что разговоры о возможности вступления Украины в Альянс не являются "болтовней".

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"По поводу вступления Украины в НАТО. Да, я вижу комментарии (российских — Ред.) средств массовой информации и политиков. Все так немножко посмеиваются над Владимиром Зеленским, говорят, все это болтовня, ничего здесь не будет, и так далее. У меня другое мнение", — заявил глава страны-агрессора.

Российский президент боится, что подлетное время ракет НАТО к границам РФ значительно сократится.

"Если Украина станет членом НАТО, подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска (Днепра — Ред.) до Москвы уменьшится до семи-десяти минут. Это для нас красная линия или нет", — отметил Путин.

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"Американские партнеры говорят, что ничего не обещали (о вступлении Украины в НАТО — Ред.) . Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит "нет", — подытожил Путин.

Ранее Владимир Путин высказался о новой форме сборной Украины, которая "взорвала" Россию.

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