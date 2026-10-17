«Подлый и трусливый поступок»: в США разнесли Трампа из-за «заискивания к Путину»

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь, работавший над так называемым «законом Грэма», подверг критике президента Дональда Трампа из-за отказа усиливать давление на Россию в соответствии с этим документом.

Об этом Блюменталь написал в соцсети X.

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По словам сенатора, решение главы Белого дома противоречит позиции большинства американцев и их представителей в Конгрессе США.

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«Дональд Трамп еще раз подтверждает, что он выступает на стороне кровожадного головореза и тех, кто содействует российской военной машине, и против большинства американцев, их представителей в обеих палатах Конгресса и наших европейских союзников», — написал демократ.

Он добавил, что такое решение Трампа не имеет никакого отношения к национальной безопасности самой Америки, а связано только с заискиванием к «фюреру» Владимиру Путину.

«Надеюсь, что мои коллеги-республиканцы присоединятся ко мне в осуждении этого подлого и трусливого поступка», — подчеркнул сенатор.

Заметим, Дональд Трамп подписал указ о реализации Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 (закон Грэма — ред.), которым отменил применение части санкций, ограничений и тарифов, предусмотренных этим законом в отношении России. Ослабления также касаются части ограничений в отношении российских банков, государственных предприятий, чиновников, инвестиций и т.д.

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Возмущение в США действиями Трампа

Американская блоггерша-поклонница Трампа Лора Лумер отрицала утверждение президента США о том, что Владимир Зеленский якобы мешает достижению мира в Украине. По ее мнению, даже проведение выборов не заставит Кремль прекратить войну. Она подчеркнула, что именно Россия является агрессором.

В то же время республиканцы и бывшие чиновники по нацбезопасности восстали против политики Трампа в отношении Украины. Конгрессмен от Небраски Дон Бэйкон сравнил нынешнюю политику американского лидера с умиротворением агрессора, которое проводил бывший британский премьер Невилл Чемберлен по Адольфу Гитлеру.

В частности, однопартиец Трампа, сенатор Том Тиллис инициирует расследование из-за проблем со спутниковой связью, возникших у украинских военных на фоне ограничений Starlink. По его словам, «в лучшем случае это была неприемлемая ошибка или упущение, а в худшем — сознательное решение».

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