Поднимет ли Путин белый флаг: Пономарев о возможности переговоров Кремля с Западом

Президент России Владимир Путин не согласится на обсуждение с Западом условий своей капитуляции. Для Путина лучше, чтобы все погибли вместе с ним, чем пойти на подобные переговоры. В то же время, западные лидеры также хотят договариваться не с нынешним президентом РФ, а с возможными его преемниками.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

На вопрос, поднимет ли Путин белый флаг над Кремлем, Пономарев ответил:

"Для Путина отойти от власти — это огромная личная опасность. Он понимает, что какие бы ни были обещания под давлением международного сообщества и законов, он может быть жертвой этого, может быть передан правосудию, уничтожен физически. Что угодно может произойти. Это будет вопрос самосохранения тех людей, которые будут его преемниками. Вопрос доверия здесь очень сомнительный".

По его словам, для Путина такие переговоры очень опасны – "ему лучше, чтобы все погибли вместе с ним, чем отойти мирно от власти".

"Здесь должно быть очень серьезное предложение, чем-то подкрепленное, к которому можно будет относиться с определенным уровнем доверия. Но я считаю, что никто с Путиным вести переговоры не будет, это время уже прошло. Это будет токсично для международных лидеров. Они могут вести переговоры с преемниками, с условным Мишустиным, Кириенко, Кудриным, представителями "системных либералов" ... С такими людьми можно вести переговоры, но эти люди могут вести переговоры исключительно тогда, когда они будут понимать, что в опасности, и что Запад им предлагает какую-то защиту", — объяснил экс-депутат Госдумы.

Напомним, российский политолог Аббас Галлямов со ссылкой на свои источники сообщил, что президент РФ Владимир Путин и его соратники разрабатывают план побега в Латинскую Америку на случай поражения в войне и госпереворота.

Советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что Путин якобы трижды просил у Китая политического убежища.

В свою очередь, военный эксперт Михаил Самусь прогнозирует, что Россия уже в скором времени может уйти со всех оккупированных территорий Украины, включая Крым, самоизолироваться и окончательно превратиться в диктатуру фашистского типа. Путин, несмотря на поражение в войне, удержит власть, но помешать вступлению Украины в ЕС и НАТО больше не сможет.

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