Подоляк анонсировал референдум по договору с Россией по гарантиям безопасности

Подоляк анонсировал референдум по договору с Россией по гарантиям безопасности

После референдума состоится ратификация в парламенте Украины и парламентах государств-гарантов безопасности.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал референдум для имплементации договора по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом он сказал по итогам переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта.

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"Имплементация решения этого договора по гарантиям безопасности будет следовать такой процедуре. Сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию относительно этого договора и относительно того, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентов стран-гарантов и парламента Украины. Это ключевое", – рассказал Подоляк.

"То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор был действительно консолидирующим для нас", – добавил он.

Напомним, по итогам переговоров в Турции депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина разработала формат новой системы гарантий безопасности для государства. В настоящее время их основные положения были переданы российской стороне для рассмотрения и принятия решений.

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