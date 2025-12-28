Подоляк: без давления на РФ мирное соглашение не будет таким, как хотела бы Украина

Михаил Подоляк / © Getty Images

Давление на Россию должно продолжаться, потому что без этого Украина не получит такое мирное соглашение, на которое надеется.

Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью Новости.LIVE.

«О мирном соглашении вряд ли, к сожалению, в таком виде, как нам бы хотелось, оно будет, если не будет давления на Россию. То есть давление должно быть в любом случае — санкции, милитарка», — сказал Подоляк.

В то же время, он считает, что на сегодняшний день субъектность Украины намного выше, чем год назад.

Между тем издание Bloomberg пишет со ссылкой на источник, приближенный к Кремлю, что Россия планирует потребовать существенных изменений в 20-пунктный мирный план, разработанный совместно Украиной и США.

По его словам, в Москве воспринимают этот документ как отправную точку для дальнейших переговоров. Там считают, что план не содержит ряд важных для России положений и не дает ответов на многие ключевые вопросы.

Источник добавил, что в Кремле считают нынешний план «достаточно типичным украинским вариантом», но изучать его собираются «с холодной головой».

В то же время Bloomberg отмечает: Россия вряд ли отважится полностью отвергнуть предложение, поскольку не хочет портить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Что известно о переговорах

20-21 декабря в США состоялись переговоры с участием спецпосланника Владимира Путина Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Темой обсуждения стало возможное завершение войны в Украине.

Украинская сторона также провела параллельные переговоры во Флориде с Виткоффом и Кушнером.

Как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, во время встреч основное внимание уделялось четырем ключевым направлениям:

