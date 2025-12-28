- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 2 мин
Подоляк: без давления на РФ мирное соглашение не будет таким, как хотела бы Украина
ЕС и США должны давить на Россию, чтобы мирное соглашение было максимально справедливым.
Давление на Россию должно продолжаться, потому что без этого Украина не получит такое мирное соглашение, на которое надеется.
Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью Новости.LIVE.
«О мирном соглашении вряд ли, к сожалению, в таком виде, как нам бы хотелось, оно будет, если не будет давления на Россию. То есть давление должно быть в любом случае — санкции, милитарка», — сказал Подоляк.
В то же время, он считает, что на сегодняшний день субъектность Украины намного выше, чем год назад.
Между тем издание Bloomberg пишет со ссылкой на источник, приближенный к Кремлю, что Россия планирует потребовать существенных изменений в 20-пунктный мирный план, разработанный совместно Украиной и США.
По его словам, в Москве воспринимают этот документ как отправную точку для дальнейших переговоров. Там считают, что план не содержит ряд важных для России положений и не дает ответов на многие ключевые вопросы.
Источник добавил, что в Кремле считают нынешний план «достаточно типичным украинским вариантом», но изучать его собираются «с холодной головой».
В то же время Bloomberg отмечает: Россия вряд ли отважится полностью отвергнуть предложение, поскольку не хочет портить отношения с президентом США Дональдом Трампом.
Что известно о переговорах
20-21 декабря в США состоялись переговоры с участием спецпосланника Владимира Путина Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Темой обсуждения стало возможное завершение войны в Украине.
Украинская сторона также провела параллельные переговоры во Флориде с Виткоффом и Кушнером.
Как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, во время встреч основное внимание уделялось четырем ключевым направлениям:
дальнейшей проработке украинского 20-пунктного мирного плана;
согласованию подходов к многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности;
обсуждению двусторонних гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов;
разработке экономического плана обновления и развития Украины.