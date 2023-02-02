Подоляк эмоционально призвал партнеров помочь: "Дайте оружие и мы их уничтожим"

Он подчеркнул, что Украина будет сама воевать, "а вы только стойте рядом и дайте оружие".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал западных партнеров как можно скорее предоставить государству все необходимое вооружение, чтобы потом союзникам не пришлось "со слезами на глазах смотреть, как гибнут наши герои".

Об этом Подоляк рассказал "24 каналу".

Он отметил, что партнерам Украины бывает трудно принимать важные решения перед цивилизацией и историей. Но от этих решений зависит, позволит ли мир России продолжить ее поведение и стать примером для других тоталитарных режимов в уничтожении международного права и права других государств на суверенитет.

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"Сегодня снова периодически выходят эти субъекты типа Лаврова, типа Пескова и говорят: "Это НАТО продолжает эскалацию в Украине". Это же вопрос, позволим ли мы этим людям дальше лгать? Потому что нужно взять того же Лаврова и посадить обязательно на скамью подсудимых, чтобы он там понял – "ты напал на другую страну, ты, лично Лавров, напал на Украину. Нет никакого НАТО, эскалации, никакой геополитики". И мы должны это закончить, потому что если мы это не закончим, то эта особь будет постоянно это говорить", – подчеркнул советник главы ОП.

Он отметил, что украинцы сами будут воевать, а от западных партнеров нужно только оружие.

"Мы должны правильно объяснять нашим партнерам день за днем, что не нужно бояться. Есть переломные исторические моменты, когда нужно (принимать решение – ред.). Понимаю, что до этого вам было страшно и сегодня страшно. Однако Украина говорит: "Мы примим решение, мы будем воевать, а вы только стойте рядом и дайте оружие", – сказал Подоляк.

Он также акцентировал на том, что чем медленнее партнеры предоставляют оружие, тем больше гибнет украинских военных. Советник главы ОП напомнил, что Украина неоднократно обращалась к партнерам со словами: "Дайте оружие и мы их уничтожим".

"Мы же имеем право в рамках международного права это сделать? Имеем! Так дайте чем! Или вы хотите посмотреть, как эта вся орда полезет на нас? А потом, когда наши ребята будут стоять 10 против 1000, вы будете говорить со слезами на глазах: "Смотрите, какие герои". Так давайте не будем доводить до этого", – призвал Подоляк.

Он добавил, что эта война – современная и высокотехнологичная, так что если Украина получит все необходимое вооружение, союзникам не придется "со слезами на глазах смотреть, как гибнут наши герои".

Напомним, ранее Подоляк уже обращался к партнерам по поводу оружия для Украины. Он объяснял, что если не будет оружия, война распространится и на Евросоюз, ведь Россия "не остановит экспансию".

Отметим, глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что РФ может попытаться пойти в новое наступление около 24 февраля. Министр призвал страны НАТО предоставить больше вооружения.

Между тем, Россия созвала заседание Совета безопасности ООН из-за поставок Украине оружия со стороны западных союзников государства. Заседание запланировано на 8 февраля.

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