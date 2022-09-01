Подоляк: МИД России прямо заявляет, что следующая обязательная цель для уничтожения – Молдова

Сергей Лавров снова угрожает Молдове.
Министерство иностранных дел России прямо заявляет, что следующая обязательная цель для уничтожения – это Молдова.
Об этом на своей странице в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Хорошее напоминание всем соседям империи: с Россией невозможно "сосуществовать". "Русский план" – это всегда убийства, разрушение и ликвидация государственности", — отметил Подоляк.
Напомним, министр иностранных дел РФ периодически выступает с угрозами находящимся в составе Советского Союза странам. Сергей Лавров снова угрожает Молдове. Как сообщают пропагандисты, он заявил, что любая угроза безопасности российских военных в Приднестровье будет расцениваться как нападение на РФ.
Читайте также: