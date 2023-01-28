Подоляк напомнил питерскому "гопнику" Медведеву, кто строил Петербург, после его бреда о "какой-то Италии"

В новом сообщении на тему "все в труху" заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отозвался о министре обороны Италии и правительстве Великобритании, призывающих усилить военную помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии.

В своей публикации в Telegram приспешник Путина обозвал "дураками" европейских чиновников.

Такую реакцию Медведева вызвало то, что "какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой".

По его словам, неразумно также желание чиновников Великобритании, которые с целью предотвращения экспансии России и предотвращения третьей мировой войны стремятся передать Украине истребители, танки и дальнобойные ракетные системы.

"Если третья мировая война начнется, то она, к сожалению, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – все в труху", — сделал традиционно неадекватное заявление замглавы Совбеза РФ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил Медведеву, что именно итальянские архитекторы создали современный Петербург, который, по Пушкину, был "город бедный, дух неволи, бледный вид", и если бы не они, то питерские "гопники" не имели бы шанса стать президентами России

"С другой стороны, наличие Медведева с его упорной манерой провокатора окончательно уверяет Европу в бесполезности каких-либо разговоров с Россией", — резюмировал Подоляк.

Если бы не итальянцы, то, по Пушкину, Петербург как «город бедный, дух неволи, бледный вид» не дал бы гопникам шанс стать президентами России…

С другой стороны, наличие Медведева с его задорной манерой провокатора окончательно уверяет Европу в бесполезности любых разговоров с России. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) January 28, 2023

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ и преданный приспешник Путина Дмитрий Медведев предупредил НАТО, что поражение России в Украине может спровоцировать ядерную войну. В то же время в праздничной проповеди на Крещение глава Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) заявил, что наступит конец света, если Запад попытается уничтожить Россию.

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