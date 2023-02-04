Подоляк напомнил, почему важно остановить Россию

По его словам, Москва в дальнейшем будет инвестироваться в терроризм.

Если не остановит Россию, Кремль продолжит то, что уже стало для путинского режима традиционным. В частности, Москва будет инвестировать в терроризм.

Такое мнение в своем Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, агрессорка Российская Федерация не остановится, если не проиграет.

"Она будет продолжать инвестировать в терроризм в Европе. Она будет вмешиваться в выборы, убивать политических конкурентов. Вспышки сепаратизма станут правилом. в сообщении представителя ОП.

Напомним, ранее Подоляк эмоционально обратился к международным партнерам. Он призвал как можно скорее предоставить государству все необходимое вооружение, чтобы потом союзникам не пришлось "со слезами на глазах смотреть, как гибнут наши герои".

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