Подоляк назвал Абрамовича очень эффективным посредником между делегациями Украины и РФ

Подоляк назвал Абрамовича очень эффективным посредником между делегациями Украины и РФ

Он также прокомментировал информацию об отравлении олигарха.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что российский миллиардер Роман Абрамович является очень эффективным посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией.

Об этом Подоляк сказал на брифинге 30 марта.

"Он (Абрамович – ред.) является крайне эффективным посредником между делегациями. То есть он частично модерирует процесс, с точки зрения – чтобы не было какого-то недоразумения на входе. То есть когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса", – объяснил советник главы ОП.

Он также прокомментировал информацию от журналистов-расследователей о возможном отравлении Абрамовича. По словам Подоляка, это спекулятивные, конспирологические версии, которые должны давить на делегации, мешать им сконцентрироваться на сущности, а не на форме.

Напомним, по данным британских СМИ, накануне состоявшихся 20 марта в Турции очередного раунда мирных переговоров между Украиной и Россией Абрамович прилетел в РФ с запиской от президента Владимира Зеленского. Украинский президент вроде бы передал условия мира от Киева. На что Путин сказал: "Скажи ему, что я ее уничтожу".

Российский оппозиционер рассказал об отравлении Абрамовича и о всеобщей политической ситуации в России

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