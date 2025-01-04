Подоляк назвал единственный способ, с помощью которого НАТО может победить РФ

Россия будет готова атаковать НАТО уже через 5 лет, если ее не остановить в Украине.

Если Россия сохранит такие же темпы милитаризации страны, которые есть сегодня, то через пять лет у государств НАТО не будет никакого шанса, поэтому единственный способ победить россиян с помощью Украины.

Об этом в интервью телеканалу Freedom заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"У них (государств НАТО, — ред.) достаточно много оружия, оно гораздо эффективнее, но они не готовы его использовать. Соответственно, если через 5 лет Россия сохранит те темпы милитаризации и авторитарности, в которой она сегодня находится, у НАТО нет ни одного шанса", — сказал Подоляк.

"Россия готовит плацдарм, если она сейчас не проиграет в Украине. Поэтому единственная возможность победить РФ — победить ее за счет Украины, то есть Украина это может сделать", — добавил он.

Он также пояснил, что если Украина не сможет победить Россию, то странам НАТО "следует готовиться к крайне тяжелым последствиям".

Напомним, Россия увеличивает бюджет на войну против Украины. В частности, расходы в следующем году должны составить 6,2% ВВП.

Между тем, Минобороны РФ продолжает предлагать льготы для стимуляции добровольного участия россиян в войне против Украины.

Израильский военный историк Мартин ван Кревельд заявил, что в Украине идет кровопролитная и затяжная война на истощение. Страны НАТО должны действовать быстро, потому что времени на обсуждение нет.

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