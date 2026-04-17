Подоляк назвал единственный способ закончить войну в Украине

Михаил Подоляк / © Associated Press

Российское руководство пытается максимально использовать текущий момент войны в Украине. Поэтому международное сообщество должно усилить давление на Кремль.

Такое мнение в интервью Welt.de высказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

«Дипломатия всегда важна. Однако факт того, что мы готовы прекратить войну, а Россия, очевидно, нет. Делегация наших американских коллег, которая приедет в Киев, была бы хороша для перезапуска переговорного процесса. Но России нужно извлечь урок, потому что это единственный способ добиться результатов. Москва должна бояться нас, должна знать, что ее может ожидать что-то болезненное и плохое. Это единственный способ вести настоящий разговор с Россией. Только из-за давления, принуждения и страха. При любом другом сценарии Россия будет просто продолжать изменять условия переговоров по собственному желанию», — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевым принципом прекращения огня является фиксация позиций по формуле «стоим там, где стоим», где оккупированные части Донбасса будут возвращаться только дипломатией, а Украина будет сохранять контроль над своими территориями.

Президент решительно отверг требования Кремля по выводу ВСУ из Донецкой области и критически отнесся к идее США о создании «свободной экономической зоны» без войск, поскольку не верит в безопасность таких районов без присутствия армии.

Между тем издание Bloomberg пишет со ссылкой на источник, приближенный к Кремлю, что Россия планирует потребовать существенных изменений в 20-пунктный мирный план, разработанный совместно Украиной и США.

По его словам, в Москве воспринимают этот документ как отправную точку для дальнейших переговоров. Там считают, что план не содержит ряд важных для России положений и не дает ответов на многие ключевые вопросы.