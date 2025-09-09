Подоляк назвал страны, способные заставить Путина закончить войну

Михаил Подоляк. / © Getty Images

Реклама

Пока только две страны могут диктатора-президента РФ Владимира Путина остановить войну против Украины.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Китай хорошо осознает, что главным препятствием на пути к миру является нежелание России прекращать войну.

Реклама

"Пекин мог бы остановить агрессию одним решением, но ему выгоднее оставаться наблюдателем, ведь его геополитические соперники истощаются, а зависимость его союзников растет - и все это без прямых затрат", - подчеркнул представитель ОП.

Подоляк считает, что Соединенные Штаты должны снова взять на себя роль модератора и заставить Кремль завершить войну. Иначе, отмечает политик, придется признать, что мир постепенно переориентируется в сторону Востока.

"Уверен, господин Трамп эти риски четко осознает. Никто не хочет войти в историю как президент, при котором Америка уступила лидерство. Значит, дипломатический процесс в конфигурации сильны США - активная Европа - волевая Украина за участие Китая неизбежна", - заявил Михаил Подоляк.

Он подчеркивает, что пока продолжается ожидание новых переговоров, Украина активно готовится и разворачивает собственное военное производство, получает необходимое вооружение и работает над формированием гарантий безопасности.

Реклама

Напомним, обозреватель по вопросам международной безопасности Ник Пэйтон Уолш в своей колонке для CNN высказался о роковой ошибке Дональда Трампа в отношении президента-диктатора РФ Владимира Путина. Волш убежден, что надежда президента США на то, что сила его личности заставит фюрера заключить мир, оказалась слишком оптимистичной.

Между тем , Путин своими действиями делает мир невозможным. Его очередные заявления о том, что якобы власть в Украине "нелегитимна" и заключить мирное соглашение с ней невозможно - очередные яркие свидетельства этого. Утверждения Кремля сознательно извращая нормы украинской Конституции и нивелируют все попытки достичь мира, отмечают в ISW.