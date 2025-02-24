Подоляк назвал выводы трех лет полномасштабной войны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может сделать выводы по итогам трех лет полномасштабной войны, которую развязала Россия.

Об этом он написал в Телеграм.

"Невероятные три года великой войны в Европе, которую запустила агрессивная Россия, позволяют нам прийти к базовым выводам", — написал он и перечислил их.

1. Войны высокой интенсивности бывают даже сегодня. Потому что есть страны-неадекваты, которым нравится убивать, разрушать, насиловать.

2. Войну можно закончить только обязательным принуждением страны-агрессорки (РФ). Во всяком другом случае война будет неизбежно продолжена и даже масштабирована.

3. РФ не хочет окончания войны. Потому что только состояние "бесконечной войны" – единственный возможный способ сохранения такого типа государства, установленного диктатурой субъекта Путина

4. Решения по обороне и безопасности следует принимать быстро, жестко и без долгих дискуссий

5. Украина ни тогда, ни сейчас не согласится с ультиматумами страны-агрессорки. Это вопрос безусловного выживания и самосохранения

6. Европа начала очень перспективное движение к политико-безопасной самостоятельности. Но этот процесс нужно значительно ускорить. Надежды только на свои архитектуры безопасности и обороны

7. Международное право демонстративно "убило" РФ. Но его нужно восстановить и переформатировать

8. Ну и главное: пора жить без иллюзий, хорошо понимать "математику войны" и не поддаваться традиционным технологиям давления/манипулирования/фейков

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится в 2025 году сделать все для достижения продолжительного и справедливого мира.

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