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Подоляк о месте Путина: войдет в историю как большое темное пятно

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Подоляк о месте Путина: войдет в историю как большое темное пятно

Фото: Associated Press

Подоляк посоветовал быть осторожными со своими желаниями.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент России Владимир Путин войдет в историю не как великий завоеватель, а как большое темное пятно.

Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

Представитель ОП посоветовал диктатору Путину осторожничать со своими желаниями.

"Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно — последний император, приведший к упадку и падению империи. Следующие поколения будут изучать не его победы, а ошибки и преступления", — говорится в его сообщении.

К слову, с начала войны Путина стали называть современным Адольфом Гитлером. В частности, бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф провел параллели между бомбардировками украинских городов армией РФ и атаками на Лондон 1940-1941 годов немецкими фашистами.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
387
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