Подоляк о месте Путина: войдет в историю как большое темное пятно

Подоляк посоветовал быть осторожными со своими желаниями.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент России Владимир Путин войдет в историю не как великий завоеватель, а как большое темное пятно.
Об этом Подоляк написал в своем Twitter.
Представитель ОП посоветовал диктатору Путину осторожничать со своими желаниями.
"Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно — последний император, приведший к упадку и падению империи. Следующие поколения будут изучать не его победы, а ошибки и преступления", — говорится в его сообщении.
К слову, с начала войны Путина стали называть современным Адольфом Гитлером. В частности, бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф провел параллели между бомбардировками украинских городов армией РФ и атаками на Лондон 1940-1941 годов немецкими фашистами.
Читайте также:
- США и Китай готовы найти общий язык: Байден и Цзиньпин сделали мощные заявления
- Путин не готов заканчивать войну против Украины и садиться за стол переговоров — ISW
- Блинкен заявил, что США предупредили Путина о последствиях ядерного удара по Украине