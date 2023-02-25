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Подоляк о плане Китая по Украине: "Это не о мире, а о замораживании войны"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
328
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Подоляк о плане Китая по Украине: "Это не о мире, а о замораживании войны"

Фото: Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "мирный план" Китая по Украине.

Предложения Китая по войне РФ в Украине не несут в себе идеи "мирного плана", они скорее предлагают замораживание конфликта.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Любой "мирный план", предусматривающий лишь "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины — это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше Украины, последующих этапах российского геноцида", — написал Подоляк.

Он добавил, что позиция Украины известна — это отведение российских войск к границам 1991 года.

Напомним, Китай обнародовал так называемый "мирный план", состоящий из 12 пунктов, специально подготовившихся в Пекине к годовщине вторжения. Подробнее – читайте по ссылке.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как он оценивает позицию Китая: "Мне кажется, что это был не "мирный план" Китая, не резолюция и не декларация, не инфраструктура для чего-то. Я считаю, что Китай высказал свои мнения по этому поводу. Я уже говорил, что считаю, что то, что Китай начал говорить об Украине, это неплохо".

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Дата публикации
Просмотры
328
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