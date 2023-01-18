Подоляк – о заявлении Путина о целях войны: "Очень предсказуем в своем "оруэлизме"

Советник главы ОП прокомментировал слова главы Кремля о том, что "СВО" – это попытка прекратить войну.

Заявления президента России Владимира Путина о том, что цель "спецоперации" — прекращение войны, свидетельствуют, что никаких переговоров не будет и государство-агрессор нацелено исключительно на войну.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он провел параллели между последними заявлениями российского диктатора и сутью произведения-артиутопии авторства Джорджа Оруэлла "1984".

"Путин очень предсказуем в своем "оруэлизме": "СВО – это попытка прекратить войну… Война – это мир…Рабство – это свобода … Оккупированные земли Донбасса – это историческая часть России под диким названием "Л/ДНР", – написал Подоляк в Сети.

"Прозрения не будет. Переговоры невозможны. Россия нацелена исключительно на войну", — подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, 18 января Путин заявил, что смысл "СВО" – якобы прекращение войны, начавшейся на Донбассе еще в 2014 году. В то же время, диктатор почему-то не упомянул в своем заявлении, что эту войну начала сама Россия.

Хозяин Кремля разошелся в этот день в своих высказываниях об Украине. Кроме того, он в очередной раз назвал власть государства "неонацистским режимом" и назвал развязанную Россией войну защитой носителей русского языка и культуры.

Заметим, Подоляк ранее заявлял, что пока нет способа договориться с Россией о прекращении войны, поэтому Украине нужно эту войну выигрывать.

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