Подоляк об отмене в РФ наказания за преступления в Украине: "Понимаете, зачем нужен спецтрибунал?"

Он назвал соответствующий закон легализацией мародерств, изнасилований и убийств.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что отмена в России ответственности за преступления на оккупированных территориях является фактически легализацией мародерства, изнасилований и убийств как основных инструментов страны-агрессора.

Об этом Подоляк написал в Сети.

"Снятие Госдумой России ответственности за преступления на оккупированных территориях, совершенных "в интересах России", – это фактическая легализация мародерств, изнасилований и убийств как основных инструментов российского государства. Теперь понимаете, зачем нужен международный спецтрибунал?" – говорится в заявлении советника главы ОП.

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Напомним, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, отменяющий уголовную ответственность за преступления на временно оккупированных территориях Украины, если они были совершены для "защиты интересов России" до 30 сентября 2022 года.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания международного специального трибунала для привлечения российских руководителей к ответственности уже сейчас, до завершения войны.

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