Реальный мирный процесс из РФ возможен только после выведения оккупационных войск.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина действительно отказывается "остановить войну" – на тех условиях, которые предлагает РФ.

Об этом он написал в Twitter.

Подоляк подчеркнул, что Украина не будет прекращать сопротивление российской агрессии, то есть "останавливать войну", как того желают в Кремле, "отдав свои территории России, убив свой суверенитет, приняв ультиматумы оккупанта и отказавшись преследовать военных преступников".

действительно отказывается «остановить войну», отдав свои территории России, убив свой суверенитет, приняв ультиматумы оккупанта и отказавшись преследовать военных преступников.

предлагает начать реальный мирный процесс только после вывода оккупационных войск с нашей территории. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) December 30, 2022

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"Украина предлагает начать реальный мирный процесс только после вывода оккупационных войск с нашей территории", — подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента государства-аргесорки Дмитрий Песков заявил, что ни одного "мирного плана" по Украине не может существовать без учета "сегодняшних реалий", то есть так называемого "вхождения" в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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