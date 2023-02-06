Подоляк объяснил, в чем главная проблема с отставкой Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников является очень эффективным переговорщиком с Западом относительно поставок оружия. В случае отставки Резникова заменить его будет тяжело.

Об этом в эфире "1+1" в рамках общенационального телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Комментируя разговоры об увольнении руководителя Минобороны, Подоляк заявил:

"Я бы хотел, чтобы мы привыкли, что сначала решение, а потом обсуждение. Спекулятивно это определенное давление. Если каждый день начинаешь говорить – отставка, отставка, отставка, то постепенно люди перестают работать. Что касается г-на Резникова – было его заявление, что если президент будет настаивать в рамках политической ответственности для министра обороны, Резников, безусловно, напишет заявление об отставке и уйдет. Но я думаю, несколько дней нужно выдержать для того, чтобы не спекулировать. Я уже видел – появились мнения, кто будет преемником Резникова и прочее".

Советник руководителя ОПУ отметил, что Резников "был крайне эффективен относительно коммуникаций с нашими партнерами".

"Это очень важная составляющая. Мы говорим о состоянии войны, в котором находится Украина. Я понимаю, у людей есть определенная эмоция, когда получаешь данные, что то где-то воруют. Ты хочешь сразу принять все решения. Возможно, они и справедливы по отношению к людям, которые это делали, и к людям, которые должны нести политическую ответственность. Но я немного иначе смотрю. Война не закончилась, у нас слишком сложные переговоры относительно ракет повышенной дальности, штурмовой авиации, логистического обеспечения снарядами. Нам нужно очень много и патронов, и снарядов, и амуниции. Этим постоянно занимался Резников, у него были отличные личные отношения. Переговоры — это не только математические формулы, но и личные отношения и доверие", — объяснил он.

По словам Подоляка, если говорить о замене Резникова, "надо понимать, найдем ли мы такую кандидатуру, которая сможет на себя эти вопросы перебрать и получить доверие и хорошие личные отношения".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников может быть уже на этой неделе отправлен в отставку на фоне коррупционных скандалов в ведомстве.

В результате скандала с закупкой продовольствия для ВСУ по завышенным ценам ушел в отставку заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов. Также с должности был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. 1 февраля СБУ вручила подозрения Хмельницкому и Шаповалову.

Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что руководитель ГУР генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны вместо Алексея Резникова.

Сам Резников отметил, что "ни один чиновник не вечен в кресле".

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