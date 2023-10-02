Подоляк отреагировал на циничный мэм Маска о Зеленском и помощи Украине

Любое поддержание страны-агрессорки России сегодня – это прямые инвестиции в войну, геноцид, убийство свободного мира, эскалацию и право на безнаказанность.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя мэм американского миллиардера Илона Маска об украинском президенте.

"Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня — это безусловное поощрение российской пропаганды, которая оправдывает массовое насилие и разрушение", — подчеркнул он.

По его словам, "не все и не всегда, будучи значимыми медийными фигурами, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики теряющих своих родителей детей".

Мэм Маска

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X изложил возмутительный мем о Зеленском с помощью Украины. Он выложил в своем аккаунте старый мэм с украинским президентом, добавив на изображение циничную подпись: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов".

Сообщение Илона Маска с мемом о Владимире Зеленском и помощь Украине/Скриншот

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