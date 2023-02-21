Подоляк отреагировал на послание Путина: "Продемонстрировал свою неактуальность и растерянность"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что во время обращения в Федеральное собрание российский диктатор Владимир Путин показал свою неактуальность и растерянность.

Такое мнение Подоляк выразил в Twitter.

"Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность", – написал представитель ОП.

По словам Подоляка, глава Кремля подчеркнул, что Россия находится в безусловном "таёжном тупике".

"И что перспективных решений у него нет и не будет. Потому что везде "нацисты, марсианы и теории заговора"... Sic transit gloria mundi (так проходит мирская слава — Ред.) Путина в парламенте РФ", — написал он.

Напомним, глава Кремля выступил перед Федеральным собранием РФ 21 февраля. В частности, еще раз набросился с обвинениями в адрес Запада. В частности, речь идет о якобы попытке перевести войну в Украине в "фазу глобального противостояния".

Диктатор также цинично заявил, что, мол, не Россия развязала войну. Традиционно российской пропаганде Путин обвинил Запад и Киев в якобы развязывании войны на Донбассе.

Путин пригрозил эскалацией в войне, если Украина получит дальнобойное оружие. По его словам, Запад пытается переломить ход военных действий в Украине, увеличивая военные поставки Киеву.

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